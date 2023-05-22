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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة زوجية انتهت بمأساة.. سيدة تشعل النيران في نفسها أمام صغارها بأكتوبر

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في إشعال ربة منزل النيران بجسدها بعد تفاقم خلافاتها مع زوجها حيث فارقت الحياة بعد عدة أيام من مكوثها داخل المستشفى. 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى تورط الزوج في الواقعة من عدمه. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر المركزي باستقبال ربة منزل مصابة بحروق إثر ادعاء حريق بمنزلها ووفاتها لاحقًا لعدم استجابتها للعلاج، وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالانتقال الى مسرح البلاغ لبيان حقيقة الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر أشارت إلى أن الزوجة أشعلت النيران في جسدها بعد مشاجرة مع زوجها حيث تبين كثرة الخلافات بين الزوجين وتفاقمها في الفترة الأخيرة ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية جديدة بين الزوجين ما أدى لقيام الزوجة لسكب كمية من البنزين على جسدها وإشعال النيران به وشاهدها أطفالها الذين صرخوا مستغيثين بوالدهم الذي اسرع بلف جسدها ببطانية ونقلها الى المستشفى وظلت تحت الرعاية والعلاج لمدة 48 ساعة حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها. 

اضافت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان المتوفاة أقدمت على التخلص من حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية جراء تفاقم خلافاتها الزوجية.

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