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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. بدء فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك التنمية الاجتماعية العربية بشرم الشيخ

صدى البلد

  تبدأ، غدا /الثلاثاء/، فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول (بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يقام في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار (دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.


وتقدمت مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الدورة (42) التي عقدت في الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تستضيفه مصر؛ بهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربي، وخلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية في الدول العربية.


وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مشاركة 15 دولة عربية، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما سيشارك ممثلون عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلون عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، مشيرة إلى أنه سيتم على هامش الاجتماع إقامة معرض (ديارنا) للحرف اليدوية والتراثية، وسيكون ذلك فرصة جيدة لتسويق منتجات العارضين والتعرف على التراث المصري الأصيل.


وأضافت الوزيرة أن اجتماع البنوك الاجتماعية يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة في تحقيق التنمية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة رؤية 2030، حيث ستوصي مصر الدول المشاركة بأهمية تبني آلية للعمل المشترك للمؤسسات وبنوك التنمية في المنطقة العربية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن التشبيك بين المشروعات والبرامج والسياسات التنموية العربية للفئات الأولى بالرعاية، وقياس الأثر التنموي لاستراتيجيات وخطط التنمية الاجتماعية العربية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية، ورسم خريطة مستقبلية لتوحيد الجهود من أجل تحسين حياة الفئات المستحقة.
وتتمثل محاور الاجتماع في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبني آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك محور يتناول فعالية وعدالة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما سيتناول المؤتمر التكنولوجيا والابتكار باعتبارها آلية متطورة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أما المحور الأخير فسيتناول أدوات وقياس الأثر التنموي والتأكد من توطين أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تأسيس هيئة أو رابطة تجمع بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية بالدول العربية، وإطلاق منصة إلكترونية لقياس الأثر التنموي للبرامج والسياسات والخطط التنموية لمؤسسات والبنوك الاجتماعية، إلى جانب التشبيك وعقد الشراكات بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية في المنطقة العربية.

أ د ه/عزم

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