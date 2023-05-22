خرق سافر للأعراف .. دولة عربية تدين اقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية اقتحام مسئول إسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان رسمي لها قائلة:" أن اقتحام مسؤوول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك خطوة استفزازية جديدة لمشاعر المسلمين وخرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدةً موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها التام لكل ما يمكن أن يدعم مساعيه لاسترجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".



وجددت موريتانيا رفضها المطلق لأية إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة

و دعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة لحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته ولوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة.