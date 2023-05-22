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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ثمن الهيروين.. تفاصيل قتل 3 تجار مخدرات لسيدة كرداسة

صدى البلد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس  3 متهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في كرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين ، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

اعترف 3 عاطلين متهمين بقتل سيدة في كرداسة، عقب القبض عليهم، أن القتيلة من متعاطي المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون في المواد المخدرة.

 

وأضاف المتهمون، أنهم قرروا قتل المجني عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية في كرداسة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة بطريق المريوطية في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

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