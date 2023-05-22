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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعطل محطات وشبكات الكهرباء.. تفاصيل عاصفة شمسية تضرب الأرض من اليوم

عاصفة مغناطيسية
عاصفة مغناطيسية

حذر علماء الفلك من عاصفة مغناطيسية طويلة ستضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع بدء تأثيراتها اعتبارًا من اليوم و تمتد لفترة أطول

من أجل مراقبة هذه الظاهرة وتحديد تأثيراتها المحتملة، يتبع العلماء والجهات الحكومية والخدمات الجوية والفضائية عن كثب تطورات العواصف المغناطيسية باستخدام شبكة من مراكز المراقبة والتحليل المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وتهدف هذه الجهود إلى الحد من تأثيرات العواصف المغناطيسية، وتقليل التعطلات المحتملة في البنية التحتية الحيوية والتقنية في حالة وقوع العواصف المغناطيسية.

ما موعد العاصفة المغناطيسية؟

وفقًا لموقع "prufy" العلمي، من المقرر أن تبدأ العاصفة مساء الاثنين 22 مايو، على أن تستمر تأثيرات العاصفة طوال يوم الثلاثاء 23 مايو، ويُتوقع أن تصل شدتها إلى مستوى جديد يوم الأربعاء 24 مايو بقوة 5 نقاط، ما يعادل عاصفة مغناطيسية شديدة التأثير.

ومن المفترض أن تنخفض شدة الاضطرابات المغناطيسية يوم الخميس والجمعة 25 و26 مايو الجاري إلى مستوى 4 نقاط، ومساء الجمعة من المتوقع أن تنخفض هذه الشدة إلى مستوى3 نقاط.

ما تأثير العاصفة على الإنسان؟

وقد تتسبب العاصفة المغناطيسية في تعطل محطات وشبكات الكهرباء وإشارات الأقمار الصناعية وموجات الراديو القصيرة ودقة أجهزة الملاحة "GPS"، وتحرك الشفق القطبي بعيدًا عن القطبين.

ولا يوجد رأي متفق عليه بين الخبراء حول الخطورة التي تشكلها العواصف المغناطيسية على البشر، حيث أظهرت دراسات سابقة زيادة نسبة الوفيات وحالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بنسبة 20% خلال فترة العواصف المغناطيسية.

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ما تأثير العاصفة على الأجهزة الشخصية؟

ورغم أن العاصفة المغناطيسية يمكن أن تؤثر على الأنظمة التقنية كالأقمار الصناعية والشبكات الكهربائية وأجهزة الملاحة الجوية والبحرية، إلا أنه من المستبعد أن تؤثر على الأجهزة الإلكترونية الشخصية المستخدمة بشكل عام في الحياة اليومية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، بسبب انخفاض شدة التأثيرات المغناطيسية على مستوى سطح الأرض.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعتمدون على أنظمة الملاحة GPS للتنقل في المناطق القريبة من القطبين قد يواجهون صعوبة لتحديد موقعهم بدقة خلال الفترة الزمنية التي تشهد فيها العواصف المغناطيسية. 

وبشكل عام، فإن الأجهزة الإلكترونية الشخصية تتضرر بشكل أكبر عندما تتعرض لشدة التأثيرات المغناطيسية العالية جدا، التي قد تحدث في المناطق الأقرب إلى القطبين، ولكن هذا النوع من الأحداث نادر الحدوث وغير متوقع في معظم الأحيان.

ويُنصح بتجنب القيام بأنشطة خطرة أو السفر إلى المناطق الأقرب إلى القطبين خلال فترات العواصف المغناطيسية، ويجب الالتزام بتوصيات السلامة والتحذيرات الصادرة من السلطات المحلية والدولية في حالة حدوث عواصف مغناطيسية قوية.

ما هي العواصف المغناطيسية؟

العواصف المغناطيسية هي تقلبات في حقول الشمس المغناطيسية، وتتسبب عند وصولها إلى الأرض في اضطرابات في حقولنا المغناطيسية.

وتعتبر هذه العواصف ظاهرة شائعة ومتكررة بشكل طبيعي، وتحدث بشكل أكثر تكرارًا خلال فترات الذروة الشمسية، وهي الفترات التي تشهد فيها الشمس نشاطًا كبيرًا في إطلاق الجسيمات المشحونة.

وتعتبر العواصف المغناطيسية من الأحداث المهمة التي تؤثر على الحياة على الأرض، حيث يمكن أن تتسبب في تعطل محطات الكهرباء وإشارات الأقمار الصناعية والتي تستخدم في الاتصالات ونظام الملاحة GPS والأقمار الصناعية والطيران والأنظمة الإلكترونية الأخرى. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتسبب العواصف المغناطيسية في خسائر مالية كبيرة وتأثيرات على الصحة العامة والبيئة.

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