عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قامت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث كان الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل في استقبالها مرحبين بها في المتحف.

 

وخلال زيارتها للمتحف قامت بجولة في المعرض الفني ضمن الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن Empower Her Art Forum"  لهواة ومحبى أنواع الفنون المختلفة، والمقام حالياً بالمتحف في نسخته الأولى، ويستمر حتى 24 مايو الحالي.


وتفقدت خلال جولتها في المعرض الورشة الفنية وبرنامج "مخيم الفن" المقام علي هامشه، حيث تشارك في الملتقي 20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة من جميع أنحاء العالم.


وفي قاعة المؤتمرات بالمتحف شاركت وزيرة الهجرة في تكريم الفنانة الفرنسية العالمية الراحلة كاميل كلوديل التي تشارك ببعض أعمالها في المعرض، كذلك تكريم جميع المشاركين من السيدات في إعداد وتجهيز الملتقى.

 

وخلال كلمتها، عبرت السفيرة سها جندي عن سعادتها باستضافة المتحف لهذا الحدث الفني الرائع، وأعربت عن دعمها للمرأة وتمكينها وذلك ضمن توجه الدولة لدعم المرأة، مشيرة إلي أن المرأة في المجتمع المصري أصبحت تلعب دوراً كبيراً ومهما في مجالات كثيرة ومتنوعة.

IMG-20230522-WA0030
IMG-20230522-WA0030
IMG-20230522-WA0028
IMG-20230522-WA0028
IMG-20230522-WA0026
IMG-20230522-WA0026
IMG-20230522-WA0031
IMG-20230522-WA0031
IMG-20230522-WA0032
IMG-20230522-WA0032
IMG-20230522-WA0024
IMG-20230522-WA0024
IMG-20230522-WA0023
IMG-20230522-WA0023
IMG-20230522-WA0027
IMG-20230522-WA0027
IMG-20230522-WA0025
IMG-20230522-WA0025
وزيرة الدولة للهجرة الدكتور أحمد غنيم المتحف القومى للحضار المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

رياح وأتربة| الأرصاد تحذر من حالة الجو خلال الـ3 أيام المقبلة

أول رد من الصين على توقعات بايدن بشأن تحول العلاقات للأفضل

تصرف لهؤلاء.. تفاصيل زيادة الدعم النقدي بداية من يوليو المقبل

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

"العمل العربية": الممارسات الإسرائيلية تمثل اعتداءً صارخا على القانون الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ