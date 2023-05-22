دنيا سمير غانم توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة خاصة لـ متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب دنيا سمير"أنتٍ قويه".

ويذكر أنه قد شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة والدها الفنان الراحل سمير غانم في ذكرى رحيله الثاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم:"اللهم ارحم من فقدنا بقدر ماتمنينا لهم البقاء و بقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم، اللهم آنس وحشتهم و اغفر لهم و اجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي ❤️ #سمير_غانم".