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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة لرئيس مجلس القيادة اليمني..ما فحواها؟

صدى البلد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك سلمان و ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للعليمي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

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وفي سياق اخر، وصفت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، نجاح الرحلة العلمية السعودية إلى محطة الفضاء الدولية بـ"الإنجاز العظيم".


وقالت السفيرة -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين- "أشعر بالفخر الكبير لحضور إطلاق المهمة الفضائية السعودية خاصة في ظل مشاركة أول امرأة سعودية عربية ومسلمة في هذه المهمة".


وأضافت "أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليحدث لولا الدعم المستمر من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تشجيع الشباب على العلم والعمل بجد واجتهاد".


من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة أن رحلة المملكة العلمية إلى الفضاء تلامس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في مجالات عدة ومنها الصحة والبيئة.. قائلا: "إننا نتحدث عن إرسال أول رائدة فضاء مسلمة وعربية إلى محطة الفضاء الدولية ليس فقط للوصول إلى هذه المنصة ولكن للقيام بأبحاث تلامس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار".

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