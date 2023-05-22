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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غادة والي تفتتح أعمال الدورة 32 للجنة الدولية لمنع الجريمة

صدى البلد

   شهدت الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا اليوم افتتاح اعمال الجلسة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتى تستمر ٤ أيام .


وذكر بيان للأمم المتحدة اليوم الاثنين انه شارك في أعمال الدورة الثانية والثلاثين ممثلون عن الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني في فيينا حضوريا وعبر الإنترنت .


ولفت البيان إلى أن تحدث أمام الاجتماع كل من ماري موغوانجا رئيسة الدورة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتشابا كوروسي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة واشيزارا ستوفا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (رسالة بالفيديو) .
واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش هذا العام سبل تعزيز أداء نظام العدالة الجنائية لضمان الوصول إلى العدالة وتحقيق مجتمع آمن .


ودعا الاجتماع - بحسب البيان - الى اتخاذ إجراءات ضد الاتجار بالبشر والحد من الجريمة من خلال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.


وشدد البيان على ضرورة تعزيز مساهمات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.


ونوه إلى أهمية المساعدة الفنية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.


يشار الى انه سيتم إقامة أكثر من 110 حدث جانبي و 14 معرضًا خلال الأيام الاربعة من اعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة.
 

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