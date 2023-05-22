عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مشاجرة واشتباكات داخل برلمان كردستان العراق

صدى البلد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني داخل برلمان كردستان العراق.

وبحسب وسائل إعلام عراقية حصل التوتر اليوم الاثنين، نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

فقد أظهر مقطع مصور حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.

وعلى الإثر تم تأجيل الجلسة بعد العراك، إلا أنها استؤنفت لاحقاً وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أمس، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم إحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

شجار وضرب بالأيدي داخل برلمان جورجيا

العراق وروسيا يوقعان اتفاقية للتعاون في قطاع النقل وتطوير منظومة الطيران المدني

مواقع التواصل الاجتماعي العراق عراك تشابك بالأيدي الحزب الديمقراطي برلمان كردستان العراق الاتحاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

فيفا يعلن تضامنه مع فينيسيوس بعد أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد

فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي يتسبب في أزمة لـ"بي بي سي".. تفاصيل

رئيس النقل العام للنواب: 24% حافز للسائق والمحصل يوميا من التذاكر

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ