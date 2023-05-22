فايز المطيري يهدي درع "العمل العربي" لوزير القوى العاملة

أهدى مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، درع المنظمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال، وعلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة.

كما قدم المطيري، درع المنظمة لكل من الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ومحمد عبد الله احمدو رئيس الدورة 49 للمؤتمر الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في الجمهورية الموريتانية، وأحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة المنظمة على جهودهم المخلصة لنجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة 48 للمؤتمر عرفانا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

وكرم وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش نيابة عن رئيس فلسطين محمود عباس، مدير عام منظمة العمل العربية، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين، تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا وتكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل .

كانت الدورة الحالية للمؤتمر ٤٩ المنعقدة في القاهرة، افتتحت اعمالها صباح اليوم الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزراء ، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، والسادة ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة .

