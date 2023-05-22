تعرف على سبب استبعاد شبانة من مواجهة الزمالك والداخلية

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد محمود شبانة مدافع الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من آلام في الركبة تسببت في استبعاده من القائمة التي ستخوض لقاء الداخلية، وسيتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة اليوم .

ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعمر جابر وسيف جعفر ومحمود شبانة للإصابة، وأحمد بلحاج للإيقاف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.