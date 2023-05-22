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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الإعلام الإلكتروني تعقد اجتماعها التاسع عشر بالجامعة العربية

صدى البلد

  نظمت الأمانة العامة (قطاع الإعلام والاتصال -إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) اليوم /الاثنين/ أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، برئاسة مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فالح ماجد المطيري؛ بمشاركة وزارات الإعلام والجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المنظمات والاتحادات التي تحمل صفة مراقب في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب. 


وأكد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب - في تصريح عقب الاجتماع - أن الاجتماع ناقش عددا من البنود في مقدمتها البند المتعلق بمتابعة تنفيذ توصية الدورة (3) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بدولة الكويت مارس 2023 الخاصة باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني خاصة ما يتعلق بالنظام الداخلي لها ومناقشة مشروع دليل معيار التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية.


وأضاف أنه تم توجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على إعداد الصيغة النهائية لهذا الدليل، والذي يهدف إلى توحيد الضوابط والمعايير المعمول بها في تصنيف وتسويق وتداول الألعاب الإلكترونية الموجهة للأطفال والمراهقين مع الالتزام بالثوابت والقيم العربية وتماسك الأسر؛ وكذلك تشكيل لحنة معنية بالأمن السيبراني لتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.


وتابع المطيري أنه تمت مناقشة الموقع الخاص باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، واستعراض التقرير المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجنة المذكور، إلى جانب تلقي اللجنة ترشيحات الدول الأعضاء لتدريب مسؤولي الصفحات على موقع اللجنة، بالإضافة إلى إعداد مدونة سلوك تنظم عمل الموقع الإلكتروني للجنة.


وفيما يتعلق بإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، تم دراسة المشروع المقدم من الهيئة العربية للبث الفضائي، تحت عنوان "منصة المواهب وصناع المحتوى العربي". 


واختتم المطيري تصريحه بأن اللجنة أعدت 15 توصية لرفعها إلى الاجتماع المقبل للجنة الدائمة لوزراء الإعلام العرب واجتماعات المكتب التنفيذي والدورة الجديدة لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها بالمملكة المغربية الشهر المقبل للنظر في إقرارها.
 

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