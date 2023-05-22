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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخر التطورات في محطة زابوريجيا الأوكرانية.. تحذير خطير من وضع السلامة النووية

زابوريجيا النووية
زابوريجيا النووية

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرإنرجو"، اليوم الاثنين، أنه تم استعادة التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة توليد الطاقة النووية زابوريجيا بعد انقطاع قصير في أعقاب حريق تم الإبلاغ عنه في منشأة كهرباء.

وقالت الشركة في بيان :"أعادت أوكرإنرجو خط نقل الكهرباء الذي يغذي محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وتتحول المحطة إلى استقبال الكهرباء من شبكة الكهرباء الأوكرانية".

وقال رئيس هيئة المراقبة النووية بالأمم المتحدة، إن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وهي أكبر محطة طاقة ذرية في أوروبا، تحولت إلى مولدات الديزل الطارئة اليوم الاثنين بعد أن فقدت إمدادات الطاقة الخارجية للمرة السابعة منذ الحرب الروسية.

وحذر رافائيل جروسي، رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية، في تغريدة من أن "وضع السلامة النووية في المصنع زابوريجيا ضعيف للغاية".

وتابع: "يجب أن نتفق على حماية المصنع الآن".

وأضاف جروسي إن هذه هي المرة السابعة التي يفقد فيها المصنع إمدادات الطاقة الخارجية منذ حرب روسيا على الواسعة في فبراير 2022".

وقال جروسي في آخر من نداء له من أجل استبعاد المنطقة من القتال بين القوات الأوكرانية والروسية، إنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع". ويتم نشر موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المصنع ، الذي تسيطر عليه القوات الروسية.

ويتم حماية المفاعلات النووية الستة للمصنع من خلال ملجأ معزز قادر على تحمل قذيفة أو صاروخ.  لكن الاضطراب في الإمداد الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد الأساسية لسلامة المفاعلات. ويمكن أن تكون مولدات الديزل المستخدمة في حالات الطوارئ غير موثوق بها.

وألقت شركة إنرجأتوم ، الشركة النووية الحكومية في أوكرانيا، باللوم على القصف الروسي لفقدان آخر خط الجهد العالي إلى المصنع في جنوب أوكرانيا، على بعد حوالي 500 كيلومتر من كييف.

وتعد محطة الطاقة النووية زابوريجيا واحدة من أكبر 10 محطات طاقة ذرية في العالم.

 

أوكرإنرجو شركة الطاقة الأوكرانية محطة توليد الطاقة النووية زابوريجيا زابوريجيا رئيس هيئة المراقبة النووية رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية

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