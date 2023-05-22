تعرف على كواليس عرض فاركو لعمر جابر

تلقي عمر عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا شفهيا من نادي فاركو للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن عمر جابر أخطر زملاءه برغبة فاركو في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتواصل مسؤولو النادي السكندري مع إدارة الزمالك لضم اللاعب في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إن عمر جابر ينتظر وصول عروض أخرى لحسم مستقبله، ويضم الزمالك بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن كلا من عمر جابر والتونسي حمزة المثلوثي الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام الداخلية، التي ستجمع بينهما في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد.