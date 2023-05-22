تعرف على مصير نيمار مع نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الموسم المقبل.

حيث يعد نيمار من اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق الأول للزمالك بعد تصعيده من الناشئين، قبل أن يتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، ويفقد جزء كبير من توهجه الذي ظهر عليه بعد تصعيده.

وأكد المصدر إن هناك تفكير جدي داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك، لإعارة نيمار خلال الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن هذا التفكير يأتي لحاجة اللاعب لاكتساب خبرات تثقل موهبته، على غرار ما حدث مع مصطفى محمد عندما أعاره الزمالك موسمين لطنطا وطلائع الجيش، قبل أن يعود إلى صفوف الزمالك من جديد.

وكان لجنة حسين لبيب جددت عقد نيمار ليستمر مع النادي حتى موسم 2025، قبل أن يتم تعديل عقده مالياً من قبل أمير مرتضى في أكتوبر الماضي