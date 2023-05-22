محمد جبران نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربي

اختار فريق العمال بمؤتمر العمل العربي، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس المؤتمر في دورته الـ 49 المنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء هذا الاختيار من جانب فريق العمال في أول جلسات لجنة العمال بالمؤتمر التي عقدت اليوم الاثنين ،عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

كان الدكتور جمال قادري اتحاد عمال سوريا الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، قد تولي رئاسة الفريق، وعبد القادر عبد الله اتحاد عمال فلسطين، نائبا للرئيس، وإسامة سليمان مقررا للفريق.

وانطلقت صباح اليوم، الأثنين، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

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