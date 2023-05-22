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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيمان هاني تحصد الميدالية الفضية في البطولة الأفريقية للسامبو بالمغرب

صدى البلد

حصدت إيمان هاني، لاعبة المنتخب الوطني للسامبو، الميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشرة المقامة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب حتى 22 مايو الجاري بمشاركة 22 دولة.

وخسرت إيمان هاني المباراة النهائية أمام بطلة منتخب الكاميرون لتحصد المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 72 كجم سامبوا كومباكت.

ورفعت البعثة المصرية عدد الميداليات في البطولة الإفريقية للسامبو حتى الآن إلى 7 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، وكانت الميداليتان الذهبيتان من نصيب اللاعب محمد عزاز واللاعبة فاطمة عطا، واللاعب عبد الرحمن عصفور وميدالية فضية حصدها اللاعب أحمد عبد الباسط وميدالية فضية حصدتها اللاعبة إيمان هاني فيما كانت الميداليتين البرونزيتين من نصيب اللاعب عبد الرحمن الدمراني واللاعبة مريم الخطيب.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

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