وزير الشباب والرياضة يشهد حفل الإعلان عن المشروعات الفائزة بمسابقة برنامج بادر-Bader

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل الإعلان عن المشروعات الفائزة بمسابقة برنامج بادر-Bader لتنمية القدرات المالية للشباب، والتي نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، بمركز الابتكار والتعلم بالجزيرة.

حضر الاحتفالية اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش-مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، مصطفي مجدي، ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، الدكتورة ليليان فاروق مدير برنامج التعليم بمؤسسة كير مصر للتنمية.

وخلال الحفل، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للشباب أصحاب المشروعات الفائزة ببرنامج "بادر" في المسابقة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجهاً بالاهتمام بالمشروعات الفائزه وتوجيههم للجهات المختصة.



ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب خلال كلمتها، أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتماما كبير بالدورات التدريبية للشباب في كافة المجالات وخاصة فيما يخص البرامج التي تهتم بتنمية القدرات المالية للشباب، مثنيةً علي البرنامج وأهميته للشباب، وتشجيعهم علي البدء بأفكارهم وانشاء مشروعات صغيرة.

وفاز بالمركز الأول مشروع روبوت « فُريرة» وهو جهاز يستخدم في المستشفيات لتقديم الخدمات للمرضي والأطباء والتمريض، وفاز بالمركز الثاني مشروع «رولا ستور» وهو مجموعة عناية بالجسم طبيعية مستخرجه من نباتات طبيعية بدون اي كيماويات، وجاء في المركز الثاني مكرر مشروع « عبايتي» والذي يستهدف تقديم ملابس بأسعار مناسبة، فيما فاز بالمركز الثالث مشروع « AQUABOT. EGY» وهو عبارة عن جهاز يستخدم تحت الماء للحفاظ على الكائنات البحرية.



الجدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة (70) مشروع، وانطلق برنامج بادر في شهر فبراير 2022، وتم التنفيذ داخل مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والجيزة علي ثلاث مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولي لمدة ٣ أشهر، حيث تدرب المستفيدون علي الشمول المالي والادخار، وتم تدريب ٩٨٥ شاب وفتاة في المرحلة العمرية ما بين 16 حتي 25 عام، وانطلقت المرحلة الثانية في يناير 2023 واستمرت لمدة ٣أشهر، وتم تدريب المستفيدين علي المهارات الحياتية وريادة الأعمال وكيفية إعداد خطة وميزانيه المشروع، وتم تدريب 1038 شاب وفتاة خلال هذه المرحلة.

وجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة وتضمنت، اطلاق المسابقة حيث شارك فيها أكثر من 70 مشروع كانوا نتاج تدريب ومجهود داخل البرنامج لمدة عام متواصل.