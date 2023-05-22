عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المشاط: ندعم شراكات الأفريقي للتنمية لتحفيز جهود تطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

صدى البلد

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مبادرة "المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية"، التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية، سيكون لها دور محوري ومهم في دعم الشركات الإفريقية العاملة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.


جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة المبادرة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، للتعريف بدور وأهمية المؤسسة ونهجها الشامل لتعزيز قدرة إفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري حول "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".


شارك في الجلسة أكينوومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وبادماشري جيل سامباث المستشارة الخاصة لدى رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الأدوية والصحة، والدكتور فيكتور أولادكون كبير مستشاري الاتصالات بالبنك، والدكتور بربيل لوفلر محافظ بنك التنمية الأفريقي ووزير دولة برلماني (وزير دولة) بألمانيا، والبروفيسور كريستيان هابي مدير المركز الإفريقي للتميز في أبحاث الجينوم الخاصة بالأمراض المعدية، والدكتور ماركوس بريندت مدير الشئون العالمية ببنك الاستثمار الأوروبي.


وأشارت المشاط إلى دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الإفريقي لتحفيز الابتكار وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مؤكدة أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من المحاور المهمة التي تعزز خلق الشراكات الشاملة لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها في المجال الصحي، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030.


ولفتت إلى التقرير الصادر عن شركة "ماكنزي" في عام 2015، والذي أكد أن سوق الأدوية في قارة إفريقيا هو الوحيد الذي مازال قادرًا على تحقيق نمو مرتفع، وذلك بدعم ثلاثة محاور رئيسية هي: التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الإفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية من خلال المبادرات المختلفة في دول القارة، وبيئة الأعمال، حيث سعت العديد من الدول إلى خلق بيئة أكثر دعما للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية، وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تعزز سوق الأدوية في القارة.


وحول سوق الأدوية في مصر، قالت وزيرة التعاون الدولي "إن حجم سوق الأدوية في مصر يسجل نحو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي كبير خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية في مصر. 


ونوهت بسعي الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، حيث أطلقت "مدينة الدواء" في أبريل 2021 على مساحة 180 ألف م2 بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة سنويا، وذلك في ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية البنك الأفريقي للتنمية دعم مصر للشراكات ماكنزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

ترشيحاتنا

بسبب روسيا.. المجر تحذر أوروبا من أزمة كبيرة

رئيس الوزراء: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء

رقم صادم.. مقتل 2 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الطقس

ما نيل المطالب بالتمني| حساب الأهلي ينشر صورة جائزة نادي القرن

إحالة أوراق بديع والبلتاجي وقيادات إخوانية إلى المفتي في قضية أحداث المنصة

42 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ