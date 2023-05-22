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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حق المواطن في حياة كريمة .. جلسة مجتمعية للشباب بالعريش

جلسة مجتمعية للشباب
جلسة مجتمعية للشباب بالعريش

نفذ مركز النيل للإعلام  بالعريش بالتعاون مع مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء جلسة مجتمعية بعنوان ( حق المواطن في حياة كريمة ) بمقر المؤسسة بحضور عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش،  والدكتورة أمانى غريب رئيس جمعية الفيروز والسيد العدل المدير التنفيذي للمؤسسة ومجموعة من فريق التطوع بالمؤسسة.

حاضرت  في الندوة الدكتورة أماني الشباب عن المقصود بحياة كريمة و مفهوم الفقر ،و الفقر متعدد الجوانب،  ومن هم مستحقي برنامج تكافل وكرامة،  وما هي المشروعات المقدمة لهم.

كما دار الحديث ، حول  دور التنمية وتحسين الأوضاع،  وكيفية تحديد الاحتياجات، والعمل على تحقيق  التنمية الإقتصادية وكيفية استثمارها .


كما شجعت المحاضرة ،  الشباب على البدء في البحث واقامة المشاريع التي تحتاجها المحافظة ، وعدم اليأس والاستمرار في العمل التطوعي .
 

كما طالب  بأهمية مساندة الدولة والجهات المختصة للشباب والعمل على تسهيل وتقديم كافة الإجراءات التي تساعدهم علي البدء والاستمرار في بناء اقتصاء قوي للمحافظة واستثمار جهود وأفكار الشباب .

 

استثمار رءوس الأموال:


وأوصي الحضور  بضرورة جذب رجال الأعمال لعمل مشروعات، واستثمار رؤوس الاموال في خطوط انتاج ومشروعات تنموية للشباب .
 

وطالب السيد العدل المدير التنفيذي ، علي ضرورة اختيار العناصر الفعالة من الشباب التي تفيد المجتمع،  ولديها خبرة في العمل الأهلي للمشاركة في برنامج حياة كريمة .


وفي ختام الجلسة تم توزيع شهادات تقدير للمتطوعين ومشاركتهم الفعالة في  الجلسة .

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جلسة مجتمعية الشباب حياة كريمة العريش

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