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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة سيدات طائرة الزمالك والأنابيب الكيني في نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

يلعب فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك  اليوم مع الأنابيب الكينى، فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس، فى تحدٍ جديدٍ بعد حصد لقب كأس مصر مؤخرا.
 
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأنابيب الكينى فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبحث فريق سيدات الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، لمواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.
 
وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك توج بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.
 

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