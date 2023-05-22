خطة النواب تؤيد زيادة اعتمادات نفقة الدولة بـ 5 مليارات جنيه

طلب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة زيادة اعتمادات نفقة الدولة بما لايقل عن خمسة مليارات جنيه ، حيث تقدر الاعتمادات المالية لنفقة الدولة بمبلغ ٧.٥ مليار جنيه في حين أن المتفق فعليا خلال عام ٣٢/٢٢ بحوالي ١٥ مليار جنيه قبل زيادة التكاليف.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة بلجنة الخطة والموازنة اليوم.

وقد أيد جميع أعضاء اللجنة طلب النائب مصطفي سالم بزيادة اعتمادات نفقة الدولة نظرا لأهميتها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل وانتهت اللجنة الي بذل كل جهودها مع وزارة المالية والتخطيط لدعم نفقة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.