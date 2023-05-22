وصفتها بـ "الببغاء".. تحذير قوي من الصين إلى بريطانيا

ردا على تصريحات سوناك

حثت السفارة الصينية في لندن، اليوم الاثنين، السلطات البريطانية على لبتوقف عن تشويه سمعة بكين والتخبط فيها والتركيز على مشاكلها الخاصة بدلا من ذلك.

واعتبرت السفارة الصينية لندن أنها "تابع" للولايات المتحدة، وحذرتها من "الضرر" الدائم للعلاقات.

ووفقا لـ "اندبندنت" البريطانية، جاء في بيان صدر عن السفارة: "ندعو الجانب البريطاني إلى التوقف عن تشويه الصين لتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بالعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".

وتابع "نحث السياسيين البريطانيين على التركيز على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ فترة طويلة في بلادهم، وعدم الانجرار خلف الرغبات الأمريكية".

وأشار إلى أن "التصريحات ذات الصلة من جانب بريطانيا هي ببساطة تكرلر لكلمات الآخرين كالببغاء وتجاهل للحقائق".

وأضاف البيان: "تتدخل الولايات المتحدة وأتباعها عمدا في شؤون الدول الأخرى ويثيرون النزاعات".

وتابع: "الصين تعارض بشدة وتدين الافتراء الخبيث القادم من بريطانيا والذي لا يستند إلى حقائق".

وجاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إن "الصين تمثل التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين".