استبعاد عدد من المسئولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية وإحالتهم للتحقيق بالشرقية

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية استبعاد وإلغاء ندب عدد 2 رئيس لجنة و 2 مراقب أول و2 مراقب دور و4 ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بإدارتي غرب الزقازيق و ديرب نجم لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وإحالتهم للتحقيق طبقا للقانون 205 لسنة 2020.

وأكد وكيل أول الوزارة انه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أو مخالف أو مقصر فى أداء عمله.

جاء ذلك خلال متابعته من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لسير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة، إن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الأجنبية بلغ 137939 طالب وطالبة موزعين علي عدد 765 لجنة علي مستوي محافظة الشرقية مكلفا بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لجميع بيانات الطلاب، وشدد علي توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطلاب بكراسة الإجابة.

كما شدد علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل أول الوزارة، أنه اطمئن علي جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب مكلفاً بالمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.