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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملحق التجاري لإسبانيا : السوق المصري فرصة متميزة للاستثمارات لقوته الشرائية

صدى البلد

قال الملحق التجاري لدولة إسبانيا إدوارد سوريانو، إن السوق المصري يعد فرصة متميزة للاستثمارات، حيث إنه يتميز بالقوة الشرائية، ما يسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية الناجحة.


جاء ذلك خلال استقبال الملحق التجاري الإسباني بالغرفة التجارية في الإسكندرية؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وخاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري، بحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين.


وأضاف الملحق التجاري الإسباني أنه من الضروري التعاون لخلق مزيد من فرص التعاون بين الجانبين المصري والإسباني، من خلاق عقد لقاءات مشتركة مع القطاعات المختلفة خاصة في الإسكندرية، للترويج للاستثمارات الإسبانية المتاحة، والتعرف على أهم المجالات والقطاعات المصرية، وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين.


وأوضح أهمية التعاون المصري الإسباني في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، لمواجهة التغيرات المناخية، التي يعاني منها العالم بأكمله.
 

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