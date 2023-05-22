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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن : الضرب بيدِ من حديد لكل مهدّد لأمننا الوطني والإقليمي

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إن الأردن "سيضرب بيد من حديد" كل من يهدد أمنه الوطني والإقليمي، مشددًا على أن القوات المسلحة الأردنية وأجهزته الأمنيّة أثبتتا دومًا كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن المملكة.

ونقل التلفزيون الأردني عن الملك عبد الله قوله: " نؤكد تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة - الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وأضاف خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، ونثني على الدور الذي تقوم به القوات المسلّحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة لمواجهة خطر المخدرات على مدار الساعة، وهذا الدور موضع شكر وتقدير".

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وأشاد العاهل الأردني بالجهود التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات لملاحقة أشكال الجرائم المرتبطة بالمخدرات كافة، مثمنًا جهودها في حماية المجتمع وأبنائه من تلك الآفة، وبأدوارها التوعوية والوقائية والعلاجية التي تقدمها لأبناء المجتمع.

ووجّه القائد الأعلى إلى صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تساهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد.

الأردن يعاني من ظاهرة تهريب حبات الكبتاجون من الحدود السورية، وهي مادة محضّرة كيميائيًا منبهة للجهاز العصبي المركزي، وتُسبب الإدمان بدرجة كبيرة، وتؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية خطيرة تُسبب الوفاة، وهي حبوب محرمة على المستوى الدولي ومدرجة على لائحة المخدرات.

 

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