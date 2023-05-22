أخبار التكنولوجيا.. أوبو تعلن عن هاتفها الكريستالي الجديد بسعر رخيص.. وأرخص موبايل iPhone بأعلى مواصفات للكاميرا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة أوبو Oppo في الشهر الماضي عن هاتف Oppo A1 5G في الصين. قدمت الشركة الآن إصدارًا جديدًا من الجهاز يسمى Oppo A1 Vitality Edition ، والذي يستهدف المستهلكين الذين يريدون هاتفا أقل في السعر مع تصميم مميز ومواصفات عالية.

أطلقت هواوي Huawei بصمت الهاتف الذكي Huawei Nova Y91 في السوق العالمية. أهم ما يميز Y91 هو أنه مزود بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، كما يأتي الجهاز بميزات أخرى ، مثل مساحة التخزين الداخلية الكبيرة ، وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

هناك معركة شرسة للحصول على أفضل الهواتف الرخيصة ، ومن تختاره يعتمد على المبلغ الذي تريد دفعه مقابل هاتفك. لذلك سنقدم أفضل وأحدث هاتف ذكي من سامسونج للفئة المتوسطة.

يأخذ هاتف آيفون iPhone SE 2022 الهواتف الرخيصة إلى المستوى التالي من الأداء من خلال تضمين معالج A15 Bionic القوية من Apple. هذا هو نفس المعالج الموجود في iPhone 13 ، الذي يتفوق على هواتف أندرويد ، سواء كنت تلعب الألعاب أو تقوم بتحرير الفيديو سيقدم هذا الهاتف أفضل أداء.

تستمر التكنولوجيا في تطوير و تبسيط حياتنا في كل جانب. نتيجة لذلك ، نقوم بدمج المنتجات والخدمات التي نشتريها في كل جانب من جوانب روتيننا اليومي. ومع ذلك ، فإن هذا الوضع يجلب أيضًا بعض المخاوف الأمنية. غالبًا ما تشارك العديد من الشركات ، بما في ذلك الأسماء العملاقة مثل سامسونج و آبل ، في دعاوى قضائية بسبب انتهاكات أمان البيانات الشخصية. وشركة جوجل Google الرائدة ، بالطبع ، هي واحدة من هذه الشركات.