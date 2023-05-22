الجيش الألماني يبيع أطنانا من ورق التواليت.. ماذا يحدث؟

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن الجيش الألماني يبيع ما يقرب من 10000 لفة من ورق التواليت من منشآت البوندسفير.

ووفقا لمنصة المزاد “فيبيج” على الانترنت، والتي تم التقاطها من قبل شبكة التلفزيون الألمانية “آر تي إل”، الجيش الألماني يعرض ما مجموعه 12 منصات من ورق التواليت المخزنة في 360 صناديق التي لديها وزن النقل أكثر من 3 طن للبيع.

في حين أنه من غير الواضح متى تم نشر الإعلان بالضبط، فمن المقرر أن يستمر المزاد حتى 31 مايو، وسيتمكن الفائز في المزاد من شراء ورق التواليت، الذي أنتجته شركة تورك ومقرها السويد، في الثكنات العسكرية في مدينة ويزل، بالقرب من مونستر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

وسيحتاج المشترون المحتملون إلى التسجيل في الإدارة العسكرية حيث يتم تخزين المخزون قبل القدوم إلى المبنى لاستلامه أو مشاهدته.

وقال الجيش الألماني “آر تي إل”، إن البيع كان بسبب تحويل موزعات ورق التواليت في مرافق البوندسفير الصحية إلى قطع صنعتها شركة مختلفة.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني: "ومع ذلك ، لا يمكن استخدام ورق التواليت من الشركة الأولى في موزع نظافة عالمي".

ووفقا لـ“آر تي إل”، فقد وضع الجيش الألماني أيضا أحبار الطابعة والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للبيع.