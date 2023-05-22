يعنيان ما يقولان.. الكرملين يشيد بالعلاقات بين بوتين وأردوغان |تفاصيل

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان، هما سياسيان جادان للغاية لا يتأثران بسهولة بالجمهور ويهتمان بتطوير العلاقات بين بلديهما، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وأضاف بيكسوف في مؤتمر صحفي: "بوتين وأردوغان شخصيتان سياسيتان جادتان للغاية ولديهما خبرة سياسية واسعة ولا ينخرطان في الشعبوية"، لافتا إلى أنهم سياسيون وشخصيات دولة يعنون ما يقولون.‏

‏وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الأمر الأكثر أهمية هو أنهما يعالجان مسائل ملموسة وجوهرية تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة بين موسكو وأنقرة، مشيرا إلى أن هذا مهم لشعبي البلدين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن مباحثات أنقرة مع موسكو بشأن التخفيضات على أسعار الغاز الذي توفره روسيا لا علاقة لها بالانتخابات في تركيا.

وقال أوغلو: "لقد ارتفعت أسعار الغاز كثيرًا، بالطبع، نريد خصومات، نحن نتفاوض مع جميع الأطراف، الغاز الأذربيجاني على سبيل المثال".

وأردف: "نحن نناقش كم منها (كميات الغاز) سيبقى لدينا وكم منها سيذهب إلى أوروبا، وماذا عن الانتخابات؟ الانتخابات على حالها، لكن الحياة تستمر".