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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أسلحة بوتين .. ذعر في بريطانيا من سيناريو كارثي

ارشيفية
ارشيفية

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن غواصات البحرية الروسية يمكن أن تدمر البنية التحتية لـ بريطانيا وتؤدي إلى سيناريو كارثي.

وأوضحت  “ديلي ميل”، أن "هناك مخاوف متزايدة من أن روسيا قد تستهدف كابلات الطاقة والبيانات البريطانية، مما يؤدي إلى عزلها فعليًا عن الشبكة العالمية وتعريض الحياة في المملكة المتحدة للخطر".

وأشارت إلي أن “توجيه ضربة روسية لمثل هذه الكابلات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

وأضافت: “على سبيل المثال، ستكون الرعاية الصحية والاقتصاد وتشغيل الإنترنت والاتصالات المتنقلة وخدمات الإنترنت في خطر”.

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بالإضافة إلي أن تعطيل شبكة الكهرباء قد يهدد بإثارة أعمال شغب.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، حذر من البرنامج البحري لموسكو "المصمم لمهاجمة خطوط كهرباء الغواصات وخطوط الاتصالات".

ووفقا له، فإنه من الممكن تنفيذ عمليات التخريب من قبل كل من الغواصين والغواصات الصغيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

بريطانيا غواصات البحرية الروسية روسيا المملكة المتحدة بوتين

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