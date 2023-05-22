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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مستشفيات طهطا وجهينة تكلفت مليار جنيه ولا تقدم خدمة ملائمة

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمتة اليوم أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الصحة، أنه ليس هناك ربط ما بين الانشاء والتشغيل في فكر وزارة الصحة حيث تقوم الوزارة بإنشاء الكثير من المستشفيات دون توافر العناصر البشرية اللازمة لتشغيلها.

وضرب سالم مثلا بما تم في مستشفيات طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج حيث قامت الوزارة مشكورة بالانتهاء من إنشاء مستشفيات علي اعلي مستوي تعدت تكلفتهم أكثر من مليار جنية في حين لا تقوم هذة المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين حتي الآن رغم جاهزيتها فنيا و طبيا  بسبب عدم توافر العناصر البشرية الطبية اللازمة لذلك


وأجاب الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات علي تساول النائب مصطفي سالم موكدا أن الوزارة تواجه فعلا مشكلة في ذلك الأمر ونقص في العنصر البشري ولكن جاري حاليا  التنسيق مع إدارة الطب العلاجي لحل تلك المشكلات خاصة في ما يتعلق بمستشفيات طهطا وجهبنة وربط فكرة الانشاء مع التشغيل في وزراة الصحة لتلافي تلك المشكلات .

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