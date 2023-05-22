هنكسب 2- صفر.. تعليق مثير من أحمد موسي على مباراة الأهلي والوداد

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع على قناة صدي البلد على مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد موسي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هنخلص من هنا ونكسب 2-صفر.. أحمد موسى يطالب بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي والوداد بنهائي أفريقيا

#صدى_البلد #على_مسئوليتي ".

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

وكرّر الأهلي فوزه على ملعب استاد القاهرة في مواجهة نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحرزه حسين الشحات، ليصعد الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.