الشحات وعبدالمنعم وبيرسي تاو .. شوبير يعلن مفاجأة بشأن ثلاثي الأهلي

أعلن الإعلامي احمد شوبير عن تواجد حسين الشحات ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو في التشكيل المثالي لفريق نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" تواجد حسين الشحات و محمد عبد المنعم وبيرسي تاو في التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وفاز النادي الأهلي على ضيفه الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي ، يومي 4، 11 يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.