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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة بشعة ومروعة شهدتها البحيرة، بعد أن لقى حفيد فنان شهير مصرعه دهساً على يد رجل أعمال، أمام أولاده والمارة.
 
وكانت قرية أم صابر التابعة لمركز شرطة بدر في البحيرة، شهدت أمس الأول الخميس حادثًا مؤسفا، حيث لقي شخص مصرعه دهسا تحت سيارة، إثر مشادة كلامية بسبب القيادة بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

 

وتلقت الشرطة، بلاغاً بوقوع جريمة في قرية أم صابر التابعة لمركز بدر في البحيرة، ومصرع شخص دهساً بسيارة رجل أعمال من نفس القرية.

جريمة قتل بشعة

 

وتبين أن نجل رجل أعمال، استشاط غضباً من معاتبة حفيد الفنان له بسبب قيادة الأول بسرعة جنونية، فاستعان المتهم بوالده الذي قرر الانتقام لنجله بطريقة مرعبة.

وكشفت التحريات، أن رجل الأعمال اصطحب نجله وصديقه وتوجهوا جميعاً لحفيد الفنان ودهسوه بسيارتهم 3 مرات أمام منزله وجيرانه وأولاده ما نتج عنه وفاته في الحال.

وقال إياد عمرو، نجل المجني عليه، إن ابن المتهم بارتكاب الواقعة، كان يعتاد ركوب السيارة واللهو بها في القرية، موضحًا أن والده أخبر المتهم بحقيقة ما يفعله نجله، وما يتسبب فيه من ذعر في الشارع، مضيفا: "ابن الجاني قبل الواقعة بأيام كان بيلعب بالعربية وبيثير الغبار في الشارع ووالدي رد على والده".

دهسوه 3 مرات

وأكد نجل المجني عليه: "الجاني وعد أبي بمنع ابنه من تكرار هذا الفعل، لكن بعد مرور 4 أيام فقط كرر فعلته مرة أخرى، وأقدم على قيادة السيارة، وأداء بعض الحركات الاستعراضية أمام المحل التجاري الخاص بوالدي، وهو ما دفع والدي إلى الاتصال بأبيه، ليطلب منه أن يأتي ليرى ما يفعله نجله".

وتابع: "لكن ما أن وصل الأب إلى المكان، فوجئنا به يتعدى على والدي بالألفاظ، كما أقدم صديق له على التعدي بالضرب على والدي، فوالدي قال لهم هطلبلكم النجدة، فحاولوا الهرب، ولما حاول منعهم دهسوه بالعربية، وطلعوا عليه 3 مرات قدام عنينا”.


حبس رجل أعمال ونجله 4 أيام 

وأصدرت النيابة العامة بكوم حمادة في البحيرة، قرارًا بحبس رجل أعمال ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس شخص بسيارة ما أدى إلى مصرعه.

رجل أعمال البحيرة دهسا بسيارة المتهمين علي الكسار

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