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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى.

 

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى ما يلي :-
.بذور الكمون الأسود أو حبّة البركة: أنّ استخدام حبّة البركة ساعد على التقليل من خطر تكوين حصوات أُكزالات الكالسيوم .
· الكركديه: ينتمي الكركديه إلى الفصيلة الخبازية ، ويساعد منقوع الكركديه على زيادة طرح حمض اليوريك  من الجسم، كما يُقلّل تناول عصيره من حمض اليوريك، وهو أحد المركبات التي تُكوِّن حصى الكلى.
·الريحان: يحتوي الريحان على حمض الخليّك الذي يساعد على التقليل من حصوات الكلى والألم الناتج عنها، بالإضافة إلى امتلاكه خصائص مُضادة للأكسدة والالتهابات التي قد تساهم في الحفاظ على صحّة الكلى.
.  بذور الحلبة: تُستخدم بذور الحلبة بشكلٍ شائع في شمال أفريقيا للتقليل من خطر تكوّن حصوات الكلى، أو التخلُّص منها..
·الماء: يُعدّ الجفافُ أحدَ الأسباب الرئيسيّة لتكوين حصوات الكلى، ولذلك يُعدّ شُرب الماء من أسهل الطرق للتقليل من خطر الإصابة بالجفاف وحصوات الكلى، والتخلُّص منها.
·عصير الليمون: يحتوي الليمون على مركّب السترات  الذي يساعد على تكسير رواسب الكالسيوم والتقليل من نموّها.

أعشاب لتقليل خطر تكو ن حصى الكلى الست

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أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

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