أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى.

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى ما يلي :-

.بذور الكمون الأسود أو حبّة البركة: أنّ استخدام حبّة البركة ساعد على التقليل من خطر تكوين حصوات أُكزالات الكالسيوم .

· الكركديه: ينتمي الكركديه إلى الفصيلة الخبازية ، ويساعد منقوع الكركديه على زيادة طرح حمض اليوريك من الجسم، كما يُقلّل تناول عصيره من حمض اليوريك، وهو أحد المركبات التي تُكوِّن حصى الكلى.

·الريحان: يحتوي الريحان على حمض الخليّك الذي يساعد على التقليل من حصوات الكلى والألم الناتج عنها، بالإضافة إلى امتلاكه خصائص مُضادة للأكسدة والالتهابات التي قد تساهم في الحفاظ على صحّة الكلى.

. بذور الحلبة: تُستخدم بذور الحلبة بشكلٍ شائع في شمال أفريقيا للتقليل من خطر تكوّن حصوات الكلى، أو التخلُّص منها..

·الماء: يُعدّ الجفافُ أحدَ الأسباب الرئيسيّة لتكوين حصوات الكلى، ولذلك يُعدّ شُرب الماء من أسهل الطرق للتقليل من خطر الإصابة بالجفاف وحصوات الكلى، والتخلُّص منها.

·عصير الليمون: يحتوي الليمون على مركّب السترات الذي يساعد على تكسير رواسب الكالسيوم والتقليل من نموّها.