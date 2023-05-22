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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب الحوار الوطني بوضع خطة للنهوض بالصناعات الغذائية

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن الموضوعات التي تتناولها لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص والمقرر انطلاقها غدا، من شأنها الخروج بتوصيات بناءة تسهم فى إزالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة.


أضاف"البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشاركة الخبراء والمتخصصين والمستثمرين فى المناقشات يسهم فى خلق حلول يمكن تطبيقها عل أرض الواقع.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضروروة وضع خطة  للنهوض بالصناعات المغذية،خاصة بعد ما برزت أهميته في ظل ما شهدته الدولة من تحديات نتيجة أزمة سلاسل الإمداد العالمية.


ووجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار وجلوس الجميع على نفس المائدة للتحاور والمناقشة، كما شكر مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين على جهودهم لانجاح الحوار.

الحوار الوطني الاستثمار الخاص الصناعات الغذائي الصناعات المغذية سلاسل الامداد

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