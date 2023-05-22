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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: الحوار الوطني وسيلة عظيمة لمحاولة تجميع الكتلة الصلبة للشعب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للتواصل بين جميع الأطراف في مصر ، مضيفا أن هذا الحوار وسيلة عظيمة للغاية في تلك الفترة لمحاولة تجميع الكتلة الصلبة للشعب المصري عبر طرح القضايا الجماهيرية.

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وأضاف زكي القاضي، خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا لايف، أن هناك 113 قضية داخل 19 لجنة، ولجنة الشباب بالحوار الوطني تناقش 7 قضايا رئيسية من الـ 13 قضية وهى: "الاتحادات الرياضية وقطاع الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية ورواد الأعمال وذوي الهمم ومن يدرسون في الخارج.


وتابع الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني، أن بالإضافة إلى ملف التمكين السياسي للشباب"، موضحا أن هذه القضايا تضم كل ما يريد أن يتحدث فيه الشباب بجانب طرح القوي السياسية والحزبية لرؤيتهم فيها".

 

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