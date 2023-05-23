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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

صدى البلد

 وفاة عروسة ..  أجواء فرحة وبهجة واستعدادات لإحياء حفل زفاف، لأجواء حزن وصدمة من هول الواقعة التى بسببها سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرى ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية بعد معرفة خبر وفاة فتاة ووالدها إثر حادث تصادم سيارة بهم ولقيا مصرعهما فى الحال.

 

متفقناش على كدا.. حكاية فتاة لقت مصرعها ليلة زفافها وزوجها ينعيها بكلمات مؤثرة.. شاهد

حادث مأساوي

 

واقعة مأساوية شهدتها قرى مركز صان الحجر بعدما تلقوا خبر وفاة فتاة تدعي شهد فى العقد الثانى من العمر ووالدها حمادة الدغيدي فى العقد الخامس من العمر، حيث كانت تستعد الفتاة لحفل عرسها المقرر إقامته..

ولمتابعة المزيد حول وفاة فتاة يوم فرحها .. تابع الفيديو جراف التالي:

وفاة عروسة أجواء فرحة وبهجة واستعدادات لإحياء حفل زفاف حزن وصدمة وفاة فتاة ووالدها

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