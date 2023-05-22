لجنة من وزارة الشباب والرياضة لبحث أزمة الإنشاءات الجديدة في القزازين بدمياط

أرسلت وزارة الشباب والرياضة لجنة إلى مركز شباب القزازين في محافظة دمياط، الصاعد حديثا إلى دوري القسم الثاني، لفحص وتقييم الأعمال الإنشائية الخاصة بالمركز، بعد شكوى من على القزاز رئيس مجلس إدارة مركز الشباب.

كان على القزاز رئيس مجلس إدارة مركز شباب القزازين قدم شكوى لوزارة الشباب والرياضة بعدم التزام الجهة المنفذة بالمقايسة ومطابقة الأعمال في مشروع إنشاء سور ومبنى دور أرضي وعدد من الملاعب، بعد تقرير من كلية الهندسة في جامعة المنصورة بعدم مطابقة تلك المنشآت للمواصفات، رغم أنها كلفت الوزارة أكثر من 12 مليون جنيه.

وضمنت اللجنة المتواجدة من الوزارة أساتذة من كلية الهندسة في جامعة القاهرة وعدد من مسئولي مديرية الشباب والرياضة بجانب علي القزاز رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وعدد من النواب في محافظة دمياط.

كانت مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط قدمت تقريرا إلى الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بخصوص إنشاء مركز شباب القزازين على مساحة 5400 متر، وتضمن تقرير اللجنة الهندسية من كلية الهندسة جامعة المنصورة وجود مخالفة باشتراطات الأمان في تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدم وجود أعمدة خرسانية وفواصل ومخالفة إجراءات السلامة والأمان، لترسل الوزارة لجنة جديدة مع استشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لحسم الأمر.

يذكر أن نادي القزازين حقق إنجازا كبيرا بعدما صعد إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل، رغم أنه بدأ مشواره من القسم الرابع في 2020، ليصعد إلى الدرجة الثالثة في 2022، ثم صعد في الموسم الحالي إلى الدوري الممتاز ب في أول موسم له بالدرجة الثالثة وثالث مشاركات الفريق في مسابقات اتحاد الكرة.

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