أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أعرب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير حسن حامد، اليوم "الاثنين"، عن شكره للحكومة المصرية بسبب استقبالها القادمين من السودان.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة خلال كلمته في مجلس الأمن: "الوافدين السودانيين في مصر لا يتعاملون كلاجئين بل كضيوف ومواطنين".

وتابع: "لا يوجد أي مخيمات لاستقبال اللاجئين السودانيين في مصر، حيث لا يتم التعامل معهم كلاجئين بل كضيوف ومواطنين".

وأكد المندوب السوداني أن بلاده تواجه تهديدا خطيرا للغاية في أمنها، عقب التعدي على كافة المنشآت الشخصية والعامة من قبل الدعم السريع.

وأشار إلى أن أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين هربت خلال الفترة الماضية، عقب اندلاع الاشتباكات في عدد من المدن.