بسبب فينيسيوس.. ريال مدريد يشكر إنفانتينو ودا سيلفا وينتقد رئيس الإتحاد الإسباني

توجه نادي ريال مدريد، بالشكر لمجتمع كرة القدم، لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على دعمهم لاعب الفريق فينيسيوس جونيور بعد ما تعرض له من عنصرية في مباراة الفريق أمام فالنسيا في الدوري، موجهًا انتقادًا لاذعًا لـ لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات من بعض الجماهير، مما أدى إلى توقف المباراة لمدة عشر دقائق، وبعدها دخل في مشادة مع لاعبي فالنسيا الذي قام بـ “خنقه” بيده في البداية، ليتم طرده في الشوط الثاني، وهو ما ساهم في خسارة ريال مدريد بهدف نظيف.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"يود نادي ريال مدريد أن يشكر العروض العديدة للتعاطف والتضامن والعاطفة التي تلقاها لاعبه فينيسيوس جونيور من جميع أنحاء العالم.. يجب القضاء على الاعتداءات البغيضة والعنصرية في مجتمعنا إلى الأبد ، وهكذا تحدثت شخصيات من جميع مناحي الحياة ومن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية بعد ما حدث أمس في ملعب ميستايا".

وأضاف:"يعرب نادينا عن امتنانه لأعلى سلطة في كرة القدم العالمية ، جياني إنفانتينو ، رئيس الفيفا، الذي قال إنه يجب إيقاف وإيقاف المباريات التي تُرتكب فيها جرائم الكراهية هذه، كما نتقدم بالشكر إلى رئيس البرازيل ، لولا دا سيلفا ، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه المشكلة والتي ضحيتها ، كما قال ، "شاب نجح في الحياة وأصبح من بين هؤلاء. أفضل لاعبي كرة القدم في العالم “”.

وأردف:"وبالمثل ، أظهر زملاؤه تضامنهم ودعمهم تجاه فينيسيوس ، سواء من ريال مدريد أو بقية الفرق في العالم. أساطير ، لاعبون ومدربون ، بعضهم مهم على الساحة الدولية مثل رونالدو نازاريو ، مبابي ، ريو فرديناند ، نيمار ، كاكا ، جادون سانشو ، لينيكر ، روبرتو كارلوس أو كاسيميرو ، من بين العشرات والعشرات من شخصيات كرة القدم العالمية.. الأحداث المؤسفة التي وقعت في جميع أنحاء العالم وأحرجت كرة القدم لدينا ، كما انعكست واستنكرت في وسائل الإعلام الدولية الكبرى. من الواشنطن بوست أو ليكيب ، على سبيل المثال لا الحصر ، فإنهم يؤكدون بقوة على المشكلة الخطيرة لكرة القدم الإسبانية".

وتابع:"وأخيراً ، فوجئنا بتصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، لويس روبياليس ، لكونه رئيس كرة القدم الإسبانية ومؤسسة التحكيم ، فقد سمح بعدم اتخاذ الإجراءات الحازمة ، وفقًا لبروتوكولات الفيفا. لتفادي الوضع الذي تم الوصول إليه. لقد تضررت صورة كرة القدم لدينا بشكل خطير وتدهورت في عيون العالم كله.. ساهمت سلبيته في عدم مساعدة وعدم حماية لاعبنا فينيسيوس وعجز الحكام ، بعيدًا عن التصرف بحزم وتطبيق البروتوكولات التنظيمية ، اختاروا في معظم الحالات منع أنفسهم وتجنب اتخاذ القرارات التي تتوافق معهم. بالأمس فقط ، تهرب الحكم والمسؤولون عن حكم الفيديو المساعد من مسؤولياتهم واتخذوا قرارات غير عادلة بناءً على صور غير مكتملة لم تُشاهد في مجملها ، والتي كانت متحيزة وأدت إلى الطرد المباشر للاعبنا فينيسيوس جونيور".

وأردف:"لسوء الحظ ، ما حدث أمس والإدارة التي نفذها الحكام وتقنية الفيديو المساعد ، لا ننظر إليه على أنه شيء منعزل ، بل شيء تكرر في كثير من مبارياتنا. الضحية التي تعاني من هذه الجريمة لا يمكن أبدا أن تتحمل المسؤولية عن الجريمة، لكل هذه الأسباب ، نشعر بقلق بالغ من عدم اتخاذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم أي إجراء طيلة هذا الوقت ، على الرغم من إشارات الإنذار الواضحة والمتكررة التي يندد بها نادينا".

واختتم:"يأمل ريال مدريد ، بالنظر إلى خطورة الوضع الحالي والصورة التي تُقدم بها كرة القدم الإسبانية إلى العالم ، اتخاذ إجراءات قوية وفورية من قبل جميع أولئك الذين لديهم المسؤولية والسلطات لمكافحة هذه الآفات المتمثلة في العنصرية وكراهية الأجانب و كراهية. سيستمر نادينا في العمل حتى تستمر القيم التي حافظت على تاريخنا في أن تكون نموذجًا للتعايش والنموذج".