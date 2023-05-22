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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختتام النسخة الثالثة عشرة من برنامج نحو قيادات نسائية فاعلة بالمجتمع المدني

صدى البلد

اختتم مجلس الشباب المصري  اليوم نسخته الثالثة عشر من  فعاليات البرنامج التدريبي  "نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني" والذي يقيمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية بمشاركة نخبة من القيادات النسائية لما يقرب من أربعين منظمة مجتمع مدني مصرية والذي  ينعقد في إطار استراتيجية المجلس لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر ٢٠٣٠ حيث اشتملت جلسات البرنامج والذي انعقد على مدار يومان بنود قانون العمل الأهلي الجديد وكيفية  توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني وأبرز الفرص والتحديات الموجودة أمام منظمات المجتمع المدني وفق القانون  بالإضافة لحزمة من الجلسات حول بناء فرق العمل والتخطيط الاستراتيجي وكتابة المشروعات والتشبيك مع المؤسسات المختلفة، وتأتي النسخة الثالثة عشر من البرنامج  في إطار الاتفاقية الثقافية المشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والمصدق عليها من السيد رئيس الجمهورية والبرلمان المصري وفي إطار قرار وزارة الخارجية رقم ٣٧٦ لسنة ٢٠٢٣. 
وفي ذلك السياق، أوضح د. محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن إطلاق البرنامج التدريبي في السنة الثالثة على التوالي يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بمئوية الحركة النسائية المصرية ومرور 100 عام على إطلاق الاتحاد النسائي المصري خاصة أن البرنامج يسعى  إلى تعزيز قدرات القيادات النسائية داخل منظمات المجتمع المدني المصري وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام وهو أحد أهم البنود التي تطرقت إليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 
وفي سياق متصل، أشار ا. هاني عبد الملاك مدير برامج مؤسسة فريدريش ناومان مصر أن هدف  البرنامح هو تحسين القدرات الإدارية والقيادية للمرأة بالمجتمع المدني وزيادة وعيها حول اهمية دورها في المجتمع وبناء قدرات ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني من الناحية البرامجية والادارية والمالية وكذلك تشبيك منظمات المجتمع المدني وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة قضايا المجتمع.
الجدير بالذكر،  أن النسخة الثالثة من برنامج نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني شارك فيها مايقرب من ٥٠ قيادة  نسائية ممثلين لكبرى  منظمات المجتمع المدني المصري، بجانب مشاركة عدد من النائبات بالبرلمان المصري وقيادات نسائية شبابية فاعلة داخل المجتمع من النقابات المهنية وبرلمان الشباب.
 

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