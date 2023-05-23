الإهتمام بالإعلانات والإضاءة والتشجير..خبير إقتصاد عمراني يقدم مقترحات للهوية البصرية للطريق الدائري..فيديو

أكد الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، أن الإعلانات وشاشات العرض ووحدات الإضاءة، والطراز المعماري، والتشجير، يشكل الصورة الذهنية للمواطن على كافة الطرق والمحاور.

وقال “فرج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، أنه عند تصميم الهوية البصرية للطريق الدائري، لا بد من الاهتمام بالإعلانات، وأن يكون به إضاءات بشكل مميز، مع استخدام الطاقة الشمسية، مع الاهتمام بالتشجير.

ألوان تلك الواجهات

وتابع خبير الإقتصاد العمراني، أنه لا بد من تطوير بعض الواجهات على الطريق الدائري، مع ضررورة أن تكون ألوان تلك الواجهات متناسقة.