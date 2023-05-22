لأول مرة في تاريخهن.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الأولى في التاريخ، عقب الفوز على الأنابيب الكيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.



وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك (25) : الأنابيب (22)

الشوط الثاني: الزمالك (18) : الأنابيب (25)

الشوط الثالث: الزمالك (25) : الأنابيب (15)

الشوط الرابع: الزمالك (25) : الأنابيب (17)



بتلك النتيجة، تأهل الزمالك رسميًا إلى بطولة العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، حيث سمح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بمشاركة بطل أفريقيا للسيدات في مونديال الأندية بعد غياب دام 8 سنوات.

وصعد الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا، عقب الفوز على مولودية الجزائر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

يذكر أن رجال الزمالك قد خسروا أمس بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة، عقب الهزيمة أمام مولودية بو سالم التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.