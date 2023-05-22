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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد فوز سيدات الكرة الطائرة بإفريقيا

صدى البلد

هنأ المستشار مرتضي منصور الزمالك بسبب حصوله علي بطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات .

وكتب مرتضي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" يتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتهنئة لفريق السيدات للكرة الطائرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا عقب الفوز على فريق الأنابيب الكيني 3-1 في المباراة النهائية.
وأشاد رئيس نادي الزمالك بالمستوى الذي قدمه فريق السيدات منذ بداية البطولة وحتى التتويج باللقب واسعاد الملايين من جماهير القلعة البيضاء.
وأثنى المستشار مرتضى منصور على الروح التي ظهرت على جميع افراد الفريق من لاعبات وجهاز فني وطبي وإداري واثرارهم على تحقيق لقب البطولة كما اشاد بالدور الذي قام به أحمد مرتضى منصور المشرف على ألعاب الصالات في تكوين هذا الفريق وحل كافة المشاكل والعقبات التي واجهته من اجل حصد الالقاب ".

للمرة الأولى على الإطلاق وفي المشاركة الأولى على الإطلاق، توج فريق الزمالك لسيدات الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا.

جاء ذلك بالفوز على كينيا بايبلاين بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالتغلب على مولودية الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
فيما تغلب كينيا بايبلاين على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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