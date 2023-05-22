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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهت.. سناتور أمريكي يعلن انتصار روسيا بأكبر معركة منذ الحرب العالمية الثانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال السناتور السابق لولاية فرجينيا الأمريكية، ريتشارد بلاك، إن استيلاء القوات الروسية على باخموت، هو انتصار في أكبر معركة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح بلاك، أن “الانتصار الروسي سيدفع السلطات الأوكرانية للاستعداد للانتقام، على الرغم من أنه سيكون من الحكمة البحث عن سبل للسلام”.

وقال بلاك: "لقد فازت روسيا بأكبر معركة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية... كانت وسائل الإعلام الغربية بطيئة في الاعتراف بالهزيمة الأوكرانية، لكن يبدو أن زيلينسكي قد خسر المدينة، وعانى من خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات”.

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وأشار إلي أن الهزيمة ستدفع القوات الأوكرانية لشن هجوم واسع النطاق، لطالما تم الحديث عن إعداده كثيرًا.

وقال بلاك: "هذه الخسائر ستشجع زيلينسكي على شن هجوم لإثبات أنه ما زال يتمتع بقوة قتالية رغم أن المسار الأكثر منطقية هو السعي لتحقيق السلام ووقف المزيد من إراقة الدماء”.

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