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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير صبري: مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 100 مليار دولار في مجال الهيدروجين الأخضر..فيديو

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

أكد دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار بالحوار الوطني، أن جلسة الغد بالحوار الوطني، ستكون هامة، مشيرا إلى أنها تبحث سبل دعم الإقتصاد والإستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة المصرية عملت على تطوير البنية التحتية ومشاريع كبيرة من أجل التنمية، وادارة عملية الاستثمار في مصر، ورغم ذلك الإستثمار لم يصل إلى الرقم المطلوب، ووصل من 7 إلى 8 مليار دولار.

 

 الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وتابع مقرر لجنة الإستثمار بالحوار الوطني، أن مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 100 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

لجنة الاستثمار الحوار الوطني الاقتصاد والاستثمار البنية التحتية الهيدروجين الاخضر

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