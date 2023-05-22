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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشادة وإطاحة بالكاميرا.. شاهد لحظة اعتراض محمود علاء عقب طرده خلال مواجهة المصري

محمود علاء
محمود علاء

 

دخل محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري في مشادة مع حكم المباراة خلال مواجهة النادي المصري والتي انتهت بهزيمة زعيم الثغر. 2-1 في للقاء الذ جمع بينهما مساء البوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري


 

وتعرض محمود علاء، للطرد في الدقيقة 88، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، ليعترض اللاعب على قرارمحمد الغازي وإطاحة الكاميرا الخاصة ينقل المباراة أثناء خروجه


 

وأحرز  مابولولو هدف تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة25 عقب تمريره عرضية من هشامجهة اليمين حولها ناصر ناصر براسية من داخلمنطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر وتابعها أجوستينيو مابولولو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

بينما أحرز جريندو هدف تعادل المصري

في الدقيقة34 من خلال ركلة جزاء


 

ونجح إلياس الجلاس في أحراز هدف تقدم النادي المصري في الدقيقة 73من خلال ركلة جزاء

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي، 

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي.


 

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-


 

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة

الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي

الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.

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