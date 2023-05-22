قبلة العالم في الطاقة النظيفة.. 9 معلومات عن مشروع نبق بشرم الشيخ

تحرص مصر على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، حدث كبير للتوجه لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وطرح عدد من المشروعات الخضراء وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية، من خلال انعقاد مؤتمر صحفى بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

محطة الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

9 معلومات عن محطة الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

وتضمن هذا المؤتمر الصحفي عدد من المعلومات حول محطة الطاقة الشمسية بمركز نبق فى مدينة شرم الشيخ، والتي تعد أول محطة شمسية فى مدينة شرم الشيخ، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز المعلومات حولها:

1-ضمن الإجراءات التى ارتبطت بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية، تم تنفذ المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية من خلال شركة طاقة للكهرباء التابعة لشركة توزيع الطاقة المصرية طاقة عربية.

2- بدأ تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميجاوات، وبطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 42 جيجاوات/ساعة في السنة.

3-أكبر محطة للطاقة الشمسية بشرم الشيخ تم تشغيلها بقدرة 20 ميجاوات، والتى تكفى لتغذية ما يزيد على 6 آلاف غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة.

4 - تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل لمحطة الطاقة الشمسية في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعد 4 أشهر.

5- هناك مشروعات أخرى صديقة للبيئة تم تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية.

6- يعد مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية المقام بمنطقة خليج نبق فى محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية.

7- تصل التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة نبق للطاقة الشمسية حوالى 250 مليون جنيه.

8- يسهم مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية فى خفض الانبعاثات الكربونية بحوالى 500 ألف طن خلال 25 عاما وهى فترة عمر المشروع.

9- يخدم مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية منطقة نبق السياحية.

الطاقة الشمسية

أبرز مشروعات الطاقة في شرم الشيخ

تعد مدينة شرم الشيخ، أول مدينة بها طاقة نظيفة ومتجددة، وهذا حدثًا عالميا العالم، ويوفر الطاقة لـ 120 فندقا بحوالى 6 آلاف غرفة، ثم المرحلة الثانية للمشروع التى بدأت بعد مؤتمر المناخ الذى استضافة مصر نهاية العام الماضىيوحمل شعار مؤتمر التنفيذ، لتشمل جميع فنادق نبق، حيث أن محطة نبق تم إقامتها بقوة 20 ميجاوات بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، ووزارة البيئة، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تم إقامتها على مرحلتين الأولى لإنتاج 10 ميجاوات والتى تم الانتهاء منها سبتمبر الملضى، والمرحلة الثانية لإنتاج 10 ميجاوات أخرى ليصبح اجماليها 20ميجاوات.

تضم مدينة شرم الشيخ أيضا 3 مشاريع طاقة شمسية آخرها 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، تصل قوة كل محطة 5 ميجاوات، بإجمالى 15 ميجاوات، لتساهم فى وصول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ إلى حوالى 40 ميجاوات.

هناك أيضا محطة "شنايدر" التى تعمل بالفعل ويصل حجم قوة الإنتاج لـ5 ميجاوات، إضافة لمحطة شحن الاتوبيسات الصديقة للبيئة، والتى تم إقامتها على مساحة 120 ألف متر مربع، وتضم جراج للأتوبيسات، وحوالى سبعة أرصفة، إضافة لمحطة شحن بالكهرباء سعة 150 أتوبيس، وتمت بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة النقل.

الطاقة الشمسية

آليات تنفيذ المحطات الشمسية

تنفيذ المحطات الشمسية شملت آليات مختلفة من تعاقدات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى المحطات الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للشبكة القومية للكهرباء بالشراكة مع وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظة جنوب سيناء، كما تشمل أيضا استثمارات للقطاع الخاص فى تنفيذ محطات مركزية للطاقة الشمسية وبيع إنتاجها من الكهرباء للفنادق الخضراء فى المدينة، وبالنسبة للمحطات الشمسية على الأسطح فقد تم إنشاءها بدعم فنى ومشاركة فى التمويل من مشروع الخلايا الضوئية المتصلة بالشبكة الذى ينفذه مركز تحديث الصناعه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من مرفق البيئة العاليمة وشمل الدعم المحطات الشمسية فى 10 فنادق فى شرم الشيخ بالإضافة إلى عدد أخر من الفنادق قامت بالتنفيذ بالجهود الذاتية.

وتضمنت أيضا المشروعات تنفيذ محطة شمسية بمركز مؤتمرات شرم الشيخ بالشراكة مع وزارة الخارجية وتمويل من الاتحاد الأوروبى ومطار شرم الشيخ الدولى بالشراكة مع وزارة الطيران المدنى ودعم مالى من الحكومة اليابانية ومبنى محافظ جنوب سيناء الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن مشروعات جديدة تم توقيع عقودها وبدأ العمل فى تنفيذها فى بعض المدارس الجكومية وجامعه الملك سلمان ومتحف شرم الشيخ والمحميات الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التزام وزارة البيئة على العمل منذ عدة سنوات مع محافظة جنوب سيناء وتحت قيادة اللواء خالد فودة على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، مشيرة إلى عدم توانى شركاء التنمية خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمى وبدعم السفارة اليابانية من دعم مصر أثناء إستضافة مصر لقمة المناخ، موجهة الشكر لشركاء العمل من الجهات المعنية من وزارة الكهرباء والطاقة وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة والآثار على كل الجهود التى بذلت كفريق عمل متكامل تحت قيادة سيادة المحافظ لإطلاق عدد من المبادرات العديدة من أهمها المحطات الشمسية فى مدينة شرم الشيخ، والتخلص من الأكياس البلاستيكية بالمدينة، وإدخال الأتوبيسات الكهربائية لأول مرة والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارتها.

الطاقة الشمسية

أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة

من جانبه قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إن الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الشمسية جميعها طاقات صديقة للبيئة ونظيفة، وليس بها انبعاثات للغازات الدفيئة، وهو أمر مطلوب في ظل حرص دول العالم على إنتاج طاقات نظيفة.

وأضاف عبدالنبي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار الطاقة المتجددة رخيصة ومشكلتها الوحيدة أنها متقطعة، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بتخزينها في بطاريات، ويمكن اللجوء لحل آخر وهو تحويلها لهيدروجين، وعند الحاجة إليها يتم حرق الهيدروجين وأخذ الطاقة.

واختتم عبدالنبي، أن استخدامات الطاقة المتجدة كثيرة ومتعددة وبعد تحويلها لهيدروجين؛ يمكن تحويل الهيدروجين إلى سماد أو وقود أو أمونيا، وإنتاج كهرباء منها، لافتاً إلى أن استخداماتها متعددة، ولا تنتج غازات دفيئة، كما أنها مستقبل الطاقة، ويمكن كذلك بيع الطاقة لأوروبا؛ من خلال توليدها في مزارع الرياح المصرية.